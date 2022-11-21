رئيس الوزراء البريطاني: لا عودة عن بريكست

نفى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أي مسعى لدى حكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال سوناك، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد قطاع الأعمال في برمنغهام، إن الحياة خارج الاتحاد الأوروبي تقدم بالفعل مزايا وفرصًا هائلة، متحدثًا عن فرض قيود أكبر على الهجرة وهي بند أساسي في اتفاق بريكست، وتوثيق العلاقات التجارية مع آسيا.

وأضاف: "دعوني أكون صريحاً: تحت قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي".