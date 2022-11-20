فوز 7 نساء في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية في البحرين

فازت سبع نساء في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب البحريني ، ليرتفع عددهن إلى ثمانٍ، وهو رقم قياسي على صعيد التمثيل النسائي في المملكة ، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن بيان للجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، بفوز سبع نساء بمقاعد في مجلس النواب في الجولة الثانية.

وينعقد اليوم الإثنين مجلس الوزراء في آخر جلسة له بتشكيلته الحالية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قبل إن يقدم المجلس استقالته إلى الملك حمد بن عيسى أل خليفة.

وانتُخب ستة من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى في 12 نوفمبر وبينهم امرأة.

لم يسبق أن فازت النساء بأكثر من ست مقاعد في مجلس النواب البحريني.

وتنافس أكثر من 330 مرشحا للفوز بـ40 مقعدا في المجلس الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.