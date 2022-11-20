بلغاريا تعتقل 5 مشتبه فيهم بتفجير إسطنبول الدامي

اعتقلت الشرطة البلغارية خمسة أشخاص على صلة بالتفجير الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص في مدينة إسطنبول التركية قبل نحو أسبوع، حسبما ذكر الادعاء البلغاري أمس.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري، سيكا ميليفا، إن المعتقلين اتهموا بمساعدة أحد الأشخاص الذين نفذوا تفجير 13 نوفمبر في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة، وهم متهمون بتقديم مساعدة لوجيستية لتمكين الشخص من الفرار، لكن ميليفا لم تذكــــر ما إذا كان هذا المشتبه فيه لايزال طليقاً.

ولم يتم الكشف عن جنسيات وهويات الأشخاص المحتجزين في بلغاريا.

وأمرت محكمة تركية، أول من أمس، بسجن 17 مشتبهاً فيهم على ذمة المحاكمة، متهمة إياهم بمحاولة تقويض سلامة ووحدة الدولة التركية، والقتل العمد والشروع في القتل.