مقتل 4 عسكريين في قصف إسرائيلي على سورية

قتل أربعة عسكريين جراء قصف إسرائيلي استهدف صباح السبت مواقع في وسط وغرب سورية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري، في استهداف هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وذكر المصدر أن قصفا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأدى ، وفق المصدر، إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح ووقوع خسائر مادية.

ولم يذكر الإعلام الرسمي المواقع التي طالها القصف. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن أنه استهدف مواقع في محافظتي حمص وحماة (وسط)، ما أسفر عن تدمير أسلحة وذخائر.

كما طال موقعاً للقوات السورية يضم بطارية للدفاع الجوي في ريف جبلة في محافظة اللاذقية (غرب)، حسب المرصد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل بشأن الضربات. واكتفى متحدث عسكري بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في إعلام أجنبي".

وهذه المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربات على سورية منذ الأحد، حين أدى قصف على مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً أخرى.