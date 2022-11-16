الجيش الروسي يتسلم دفعة من راجمات الصواريخ المطورة

أفاد مكتب التصميم الخاص "سكوي بيورو"، في إطار الطلبات الدفاعية الحكومية، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمجموعة من المركبات القتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو جي" و"تورنادو إس".

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لم تحدد المؤسسة الحكومية عدد المركبات العسكرية التي تم تسليمها للعميل حسبما ذكرت الشركة الروسية للتكنولوجيا "روستيخ" اليوم الأربعاء.

تم الوفاء بالالتزامات التعاقدية لشحن المركبات القتالية الحديثة "تورنادو جي" و"تورنادو إس" بالكامل وفي الوقت المحدد.

وقال مدير عام مكتب التصميم، سيرغي دياكين، لخدمة "روستيخ" الصحافية: "بسبب عبء العمل الكبير للإنتاج في عدد من المواقع، يعمل الموظفون في ثلاث نوبات".

كما أشار دياكين إلى أن "الشركة تعمل على خلق وظائف جديدة ورفع الرواتب والعمل الجاد على إعادة التجهيز الفني. إرسال المعدات العسكرية في الوقت المناسب كجزء من تنفيذ أمر دفاع الدولة هو مهمة ذات أولوية بالنسبة لشركتنا".

ويعد مكتب التصميم "سبيتسالني كونستروكتورسكوي بيورو" المطور والمصنع الوحيد في روسيا للراجمات من نوع "غراد" و"سميرتش" وإصداراتها الحديثة "تورنادو جي" و"تورنادو إس".

وتم تصميم راجمة "تورنادو جي" عيار 122 مم لتدمير بطاريات المدفعية والهاون وقوات الدفاع الجوي والعناصر الموجودة خلف خطوط العدو والوحدات والقوى العاملة والمعدات في أماكن التجمع، والمركبة مزودة بنظام توجيه آلي ونظام تحكم في الحريق.

وتستخدم راجمة "تورنادو إس" عيار 300 ملم بدورها لتدمير أهداف المجموعات العسكرية، والأنظمة المضادة للطائرات، والبنية التحتية العسكرية.