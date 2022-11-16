تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بالقتل في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة.

وقالت النيابة العامة ، التي أشرفت على تنفيذ الأحكام بالسجن المركزي ، في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن المدانين هم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الإعدامات نفذت "شنقا" في السجن المركزي بعد أن صادق عليها أمير الكويت.

وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في سبعة أشخاص بينهم امرأه تسببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.

