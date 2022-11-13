"انتحارية" نفّذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي مساء الأحد أن انتحارية نفذت الاعتداء الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول مخلفا ستة قتلى و81 مصابا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أوقطاي للصحافيين "نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية".

ودفع الانفجار المارة بالمنطقة للفرار مع اشتعال النيران.

وأظهرت لقطات، بثت على الإنترنت، سيارات إسعاف وعربات إطفاء ورجال شرطة في مكان الحادث بشارع الاستقلال، وهو شارع شهير يكتظ بالمتاجر والمطاعم، ويؤدي إلى ساحة تقسيم الشهيرة.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجار ب"الهجوم الغادر"، وقال إن مرتكبيه سيعاقبون.

لم يذكر أردوغان الجهة التي نفذت الهجوم، لكنه قال إنه "يحمل رائحة الإرهاب" دون الخوض في تفاصيل.

وقال إن التحقيقات جارية من قبل الشرطة ومكتب والي إسطنبول، وبينهم مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة.

