العراق.. أمطار غزيرة تغرق الشوارع وترفع مستوى دجلة والفرات

شهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، تساقط أمطار غزيرة تسببت بغرق الكثير من شوارع المدن،

و أظهرت صور منتشرة على مواقع التواصل دخول مياه الأمطار الى مستشفى النعمان الحكومي بمنطقة الأعظمية في بغداد.

وذكرت أمانة بغداد، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "أمين بغداد، عمار موسى كاظم، وجه الدوائر البلدية كافة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الأمطار التي هطلت فجر السبت، بواقع شدة 31 ملم، مؤكداً اتخاذ إجراءات عقابية وإعفاء عدد من المسؤولين المقصرين".

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، السبت، عن ارتفاع منسوب نهري دجلة والفرات بعد موجة الأمطار.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حاتم حميد، لوكالة الأنباء العراقية أن "نسبة الأمطار اختلفت بين محافظة وأخرى"، لافتا إلى أنه "بحسب القراءة المسجلة في المحطة المطرية بمشروع سدة الكوت فقد وصلت النسبة إلى 67 ملم".

وأضاف حميد أن "هناك ارتفاعا بسيطا في مناسيب نهري دجلة والفرات نتيجة لهطول الأمطار"، مشيرا إلى أن "جميع المياه التي تجمعت في المدن تُصرّف إلى الأنهار من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".