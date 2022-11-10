البيت الأبيض: بايدن وشي يلتقيان يوم الاثنين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ سوف يلتقيان يوم الاثنين المقبل، قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في إندونيسيا، وذلك في أول لقاء ثنائي بين الرئيسين.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات توترا خاصا بين البلدين بشأن قضية تايوان، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حالة غزو الصين لها.

وتحدث بايدن وشي خمس مرات في غضون العامين الماضيين، لكنهما لم يلتقيا شخصيا منذ دخول بايدن البيت الأبيض في يناير 2021.

وكان الاثنان قد التقيا شخصيا في الماضي عندما كانا يشغلان منصبي نائبي الرئيسين.