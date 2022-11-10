حفل زفاف تيفاني ترامب مهدد بالفشل.. والسبب إعصار

قالت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها تشعر بأن حفل زواجها محكوم عليه بالفشل بسبب اقتراب إعصار نيكول من منتجع مارا-لاغو الذي سيقام فيه الحفل.

ومن المقرر أن تعقد تيفني، 26عاما، قرانها على الملياردير مايكل بولس، 25عاما، مع عطلة نهاية الأسبوع بعد أسبوع من المهرجانات التي أقيمت في منتجع والدها.

ولكن هذا الإعصار الوشيك نيكول بدأ يضرب فعلا في تحطيم خطط تيفاني ويمكن أن يهدد إقامة حفل الزفاف نفسه. وتم إغلاق منتجع "مارا لاغو" وإرسال العاملين فيه إلى بيوتهم يوم الأربعاء الماضي ولن يعودوا إلا غدا الجمعة، وهو اليوم الذي ستقيم فيه تيفاني حفل العشاء.

وقال مصدر مقرب من تيفاني لصحيفة "يو اس توداي" إنها تشعر "بالغضب الشديد" من الإعصار الذي قد يدمر خططها المتعلقة بحفل بالزفاف.

ومن المقرر أن يصل نحو خمسمائة ضيف من شتى أنحاء العالم إلى حفل الزفاف، ولكن نظرا للإعصار فقد توقف مطار بالم بيتش الدولي يوم الأربعاء وتم إلغاء جميع الرحلات.

ونشرت والدة تيفاني مارلا مابلز فيديو على موقع انستغرام يوم الأربعاء يظهر الرياح التي تهب عبر أشجار النخيل بينما تتساقط الأمطار الغزيرة على الشاطئ. وكان الفيديو يظهر أن المكان في ميامي حيث تعيش تيفاني مع مايكل بصورة دائمة.