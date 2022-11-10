كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 633.5 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 633.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 633 مليونا و507 ألاف و241.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و603 ألف و387 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.