السيسي يدعو إلى خارطة طریق تحمي العالم من التغیرات المناخیة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى وضع خارطة طریق تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، «بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة، أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ، الإطارية حول تغیر المناخ».

وأضاف «إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیه عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه».

وتابع: «ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من الدول كافة لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة».

وأشار السيسي إلى «أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باریس».