بوتين يؤكد حشد 318 ألفا في إطار التعبئة ويسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم بالفعل إلى 318 ألفا.

وأوضح بوتين أن من بين هذا العدد، هناك 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".

من جهة أخرى ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي وقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب.