مجموعة السبع تحذر روسيا من التصعيد.. وتعلن إنشاء "آلية تنسيق" لإصلاح البنى التحتية لأوكرانيا

حذرت مجموعة السبع روسيا من زيادة التصعيد في حربها على أوكرانيا، ودانت بشكل خاص التهديدات النووية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.

وحذر وزراء الخارجية للدول الديمقراطية الأقوى اقتصاديا اليوم الجمعة في وثيقة ختامية للقائهم في مدينة مونستر الألمانية قائلين: "إن خطاب روسيا النووي غير المسؤول، هو خطاب غير مقبول، وكل استخدام روسي لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية سيكون له عواقب وخيمة".

في الوقت نفسه أعلنت المجموعة المزيد من الدعم لأوكرانيا. وقالت المجموعة إنها ستساعد أوكرانيا في الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، ولهذه الغاية أنشأت مجموعة السبع آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه واستعادة كفاءتها والدفاع عنها.

وتضم مجموعة السبع إضافة إلى ألمانيا كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وتتولى ألمانيا رئاسة المجموعة حتى نهاية العام الجاري.