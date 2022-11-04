«النواب» اللبناني يوصي بقيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها

أنهى مجلس النواب اللبناني، أمس، مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون، وأوصي باستمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية.

وحدّد رئيس المجلس نبيه بري، في نهاية الجلسة، جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد يوم الخميس المقبل، قائلاً إنه «لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية».

وتلا رئيس المجلس النيابي نصّ الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور.

وقال «استناداً إلى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق الدستور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة».

وأضاف «باعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم.. وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».