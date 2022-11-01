محمد بن راشد: مواقفنا في الـ 50 عاماً الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين،المقرر أن تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم وتُختتم يوم غدٍ الأربعاء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبدالرحمن.

وكتب سموه على "تويتر": "شاركت اليوم في اجتماعات القمة العربية في الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد، والشعب الأبيْ الشجاع. مواقفنا في الخمسين عاماً الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية.. وستبقى.. وتعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدف رئيسي في سياستنا الخارجية".