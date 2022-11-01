لبنان يبدأ العمل على ترسيم الحدود مع سورية وقبرص

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، أنه سيدعو إلى اجتماع للجنة المعنية بعملية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسورية، التي يترأسها، مشيراً إلى أنه ستتم معالجة الأمور بشكل هادئ. وقال حمية: «سأدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسورية، ولمصلحة جميع البلدان قبرص وسورية ولبنان، وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني. ولن نتسرع في هذا الموضوع، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف».

كان وفد قبرصي برئاسة الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس، قد زار لبنان الجمعة الماضي، لمعالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يتوجه وفد لبناني إلى سورية الأربعاء الماضي، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لمناقشة الترسيم البحري بين البلدين، لكن الموعد تأجل. كان لبنان قد توصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، اقتحم أحد المودعين، أمس، بنك «بيبلوس» فرع الحمرا في بيروت، وعملت القوى الأمنية على إخراجه بالقوة.

وأعلنت جمعية المودعين على موقعها على «تويتر» أن أحد المودعين «اقتحم بنك بيبلوس في الحمرا»، وأن القوى الأمنية عملت على إخراج المودع من البنك بالقوة.