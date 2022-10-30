الرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر منصبه اليوم

يغادر ميشال عون، الرئيس اللبناني البالغ من العمر 89 عاما، قصر الرئاسة، اليوم، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

ويستنفر الناشطون في "التيار الوطني الحر"، منذ مساء يوم الجمعة، استعداداً لمواكبة خروج عون من القصر الجمهوري في بعبدا (جبل لبنان) إلى منزله الجديد في منطقة الرابية شرقي بيروت.

وقرر عون والمقربون منه أن يغادر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية، باعتبار أنه يوم عطلة رسمية في لبنان، ما يسمح بحشد شعبي أكبر مما كان سيكون عليه الوضع يوم الاثنين.

وصبغت المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري باللون البرتقالي، الذي يعتمده تياره لوناً رسمياً لهم.