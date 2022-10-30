ارتفاع حصيلة الهجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى 100 قتيل

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى هجوم بسيارتَين مفخختَين، الذي وقع أمس، عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 100 قتيل.

وقال إثر تفقده موقع الهجوم، «حتى الآن، بلغ عدد القتلى 100. وثمة 300 جريح»، مشيراً إلى أن «عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وانفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية.

وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة، فيما تطايرت الشظايا، وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 أكتوبر 2017، ما أدى إلى مقتل 512 شخصاً وإصابة أكثر من 290.

وقال الرئيس الصومالي، «التاريخ يعيد نفسه لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال أناساً أبرياء أيضاً».

وتابع يقول: «بإذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي»، في إشارة إلى حركة «الشباب» المتشددة.