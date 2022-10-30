الرئيس اللبناني يحذر من «فوضى دستورية» بسبب عدم انتخاب خلف له

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي من «فوضى دستورية» بسبب الشغور الرئاسي مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.

وتحدث عون في مقابلة لرويترز قائلاً «الفراغ لا يملأ الفراغ».

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية أخفقت في انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

وعن رأيه في حصول الفراغ الرئاسي وعدم وجود حكومة فعلية، قال عون في مقابلة تلفزيونية أوردها بيان لرئاسة الجمهورية أمس «المشهد عاطل جداً جداً، وإنه وفق الوضع الراهن من الصعب الوصول إلى حل».

وحول اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قال عون، في المقابلة: «كان هناك تهديد للسلام في حال لم تنجح المفاوضات، لأنه لا يمكننا في ظل حاجتنا، تجميد ثروتنا الطبيعية، ولو كنا في غنى عنها لما دخلنا في حرب، بل كنا حافظنا على الحضور المانع، ولكننا كنا نحتاج إلى إنتاج معيّن لإنقاد لبنان».

ولفت إلى أن إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج النفط هو الأمل للبنانيين الذين يعيشون كارثة كبيرة .