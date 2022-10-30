بدء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالجزائر

انطلق أمس بالجزائر العاصمة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل.

وتسلم وزير الخارجية الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وتخصص أعمال اليوم الأول لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وأكدت الجزائر أن الدورة الـ31 للقمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة إقليمياً ودولياً.

وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن الأوضاع التي يشهدها العالم أظهرت مكامن الضعف، مشدداً على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الصعوبات.