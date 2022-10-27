البيت الأبيض يتعهد بالرد إذا هاجمت روسيا أقمارا صناعية أميركية

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن أي هجوم على البنية التحتية الأميركية سيُقابل برد من واشنطن، وذلك بعد أن قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للدول الغربية يمكن أن تصبح أهدافا مشروعة لروسيا إذا شاركت في الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للصحافيين أن المعلومات المتاحة بشكل عام تظهر أن الروس يسعون للحصول على تقنيات مضادة للأقمار الصناعية.