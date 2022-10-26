شاهد.. بايدن يتلقى الجرعة المحدّثة من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكوفيد-19 أمس الثلاثاء، ودعا الأميركيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة بيد أحد الأطباء "أدعو جميع الأميركيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكنهم".

وحث بايدن الأميركيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر من أجل توفير الحماية خلال العطلات.