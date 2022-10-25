واشنطن تعرب عن قلقها من قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تواصل استعداداتها لإجراء تجربة نووية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة أي تهديد تشكله بيونغ يانغ.

وأكد المتحدث نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة أيضاً على الدخول في حوار مع بيونغ يانغ.

وتابع: "قلقنا بشأن احتمال إجراء تجربة نووية أخرى لكوريا الشمالية، والتي ستكون السابعة لها، قائم منذ بعض الوقت. نحن نقدر أن كوريا الشمالية تعد موقع اختبار لما سيكون اختبارها السابع".

وأضاف: "نستعد لجميع الحالات الطارئة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".