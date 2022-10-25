الأبرز في صحف الثلاثاء المصرية: "لا تعطيل للدراسة" بسبب الكسوف.. وتسهيلات لـ"المصريين بالخارج".. ومصرع 11 في حادث تصادم

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، عدداً من الأخبار الهامة.. تستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

• صحيفة أخبار اليوم

- الهجرة: التواصل ودعم المصريين بالخارج تتصدر أولوياتنا

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي، أن الوزارة حريصة على وجود إحصاء دقيق لعدد المصريين بالخارج، مضيفة أن الكيانات في الخارج يتم تنظيم عملهم حتي يقوموا بدور سياسي مؤثر لصالح الدولة المصرية، لأن المصريين بالخارج ثروة قومية تحتاج إلى الاستفادة من طاقاتها وتلبية احتياجاتهم.

أشارت وزيرة الهجرة خلال اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري إلى مد المظلة التأمينية للعاملين في الخارج بإصدار وثيقة التأمين، بالتعاون مع المجمعة التأمينية، وتصدر بقيمة 100 جنيه سنويًا، وتضمن تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه لشحن ونقل الجثامين من الخارج.

بدورها، أكدت اللجنة أنها على استعداد لدعم زيادة موازنة الوزارة والتي كان يتم تخفيضها للتركيز على تقديم خدمات ومحفزات للمصريين بالخارج، بدلا من التركيز على البروتوكولات والمبادرات والفعاليات.

• موقع مصراوي

- وزيرة الهجرة: عروض غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي، أن هناك تعاوناً ناجحاً مع وزير الطيران المدني بعد الإعلان عن تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 16 سنة بنسبة 33%.

وأضافت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن هذا يأتي بجانب عروض خاصة للطلاب المصريين الدارسين في الصين والذين خفضت قيمة تذاكرهم بنحو 35%، كذلك إتاحة تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض 20% من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران.

• صحيفة الشروق

- وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج يأتي ضمن عدد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، في ضوء توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.

وأشارت الوزيرة، في بيان لها، إلى جهود الوزارة وسعيها للخروج بهيكل اداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، مضيفة أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء نحو 40 مستثمرا مصريا بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين.

• صحيفة الأهرام:

- الحكومة: لا تعطيل للدراسة اليوم تزامنًا مع كسوف الشمس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إصدار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع مدارس الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، مضيفاً أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

فيما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري الدكتور جاد القاضي، أن الظاهرة لن تتكرر رؤيتها في مصر لمدة 5 سنوات قادمة، ولا داعى للقلق ومنح الطلاب إجازة من المدارس لأنها ظاهرة طبيعية.

- إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة.. وإعلان الاستراتيجية الوطنية في "COP27"

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أنه جارٍ إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وأنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال اليوم المخصص للطاقة فى فعاليات مؤتمر"COP27".

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن لدى مصر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل كلفة في العالم، وذلك بدءاً من 2.68 دولار/ كجم فى عام 2025، وستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم فى عام 2050؛ وذلك بما يمكن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

• صحيفة المصري اليوم

- مصرع 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين على طريق "المنصورة- جمصة"

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرين، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص "أجرة" بسيارة نقل على طريق المنصورة- جمصة في محافظة الدقهلية.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث ومأمور وضباط مركز شرطة طلخا و10 سيارات إسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث أسفل كوبرى شرنقاش على طريق المنصورة- جمصة الدولي بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

ونتج عن الحادث وفاة 11 شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي والمنصورة الدولي وأخطار ذويهم.

• صحيفة الوطن

- "طب عين شمس": 30% من المصريين مصابون بمرض هشاشة العظام

أكدت الدكتورة سلمى السعيد، أستاذ طب المسنين، أن الفئة المعرضة لخطر مرض الهشاشة وهم السيدات فوق سن 50 سنة والرجال فوق سن 70 والمصابون بكسر في العظام نتيجة حادث أو وقوع يسبب كسراً.

وأوضحت خلال ندوة لكلية الطب بجامعة "عين شمس" عن هشاشة العظام، أن عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام منها عوامل متعلقة بأدوية وأمراض تقلل من كثافة العظام وتاريخ مرض الهشاشة في العائلة وتقدم العمر، مؤكدة أن 30% من المصريين مصابون بمرض هشاشة العظام ويعد الأكثر انتشار بين النساء.