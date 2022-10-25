سورية: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري إصابة جندي جراء قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق أمس.

وأضاف أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

وهزت أربعة انفجارات عنيفة أمس مناطق جنوب وغرب دمشق سمع دويها على غير عادة القصف، الذي غالباً ما يكون في ساعات الليل.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن ثلاثة جنود سوريين على الأقل أصيبوا في الهجمات.

كما أفاد التلفزيون الرسمي السوري بسماع دوي انفجار في محيط مدينة القامشلي بشمال شرق سورية.