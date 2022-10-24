رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بالاستقرار والوحدة

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الاثنين، بتحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيساً جديداً لحزب المحافظين.

وقال ريشي سوناك في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد: "نحتاج إلى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحدياً اقتصادياً عميقاً".