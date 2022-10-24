روسيا تبدي استعدادها لدعم إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم

أكّد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وقال السفير روداكوف بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم: "تطرقنا إلى موضوع المساعدات التي يمكن أن تقدمها روسيا للبنان خصوصاً في المجال الغذائي، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين".

ولفت إلى أن البحث شمل أيضاً تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه أطلع من الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، وأكد السفير روداكوف ترحيب موسكو بهذه الخطوة لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه.