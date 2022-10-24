سماع دوي انفجارين في العاصمة السورية دمشق

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" و شاهد من "رويترز بسماع دوي انفجارين في أنحاء العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين.

وقالت "سانا" إن السلطات تحقق في مصدر الانفجارين.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة جداً جنوب وغرب العاصمة السورية، وسماع أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري، فيما ذكر التلفزيون السوري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي.