شي جين بينغ يفوز برئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة رئيساً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس شي جين بينغ.

وحصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، ما يمهد لتثبيته رسمياً على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

وفور حصوله على تفويض جديد لخمس سنوات من اللجنة المركزية الجديدة، تعهد شي جين بينغ بـ«العمل بجدّ لإنجاز المهام»، مقدماً الشكر للحزب بكامله على الثقة التي أبداها له.

وقال شي جين بينغ الذي عُين لولاية جديدة أيضاً على رأس القوات المسلحة الصينية، في كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب: «لا يمكن للصين أن تتطور من دون العالم، والعالم أيضاً بحاجة إلى الصين».

ونجح الرئيس الصيني خلال عقد في تحويل الصين إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم وتشكيل جيش هو من الأقوى في العالم، وقال: «بعد أكثر من 40 عاماً من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقراراً اجتماعياً بعيد الأمد».

واختتم الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الـ20، أول من أمس، بعد أسبوع من المداولات في جلسات مغلقة، بتجديد 65% من أعضاء اللجنة المركزية التي تعتبر بمثابة برلمان داخلي للحزب، بحسب تقديرات وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماعهم الأول، صباح أمس، عين أعضاء اللجنة المركزية الـ205، وبينهم 11 امرأة، الممثلين الـ25 في المكتب السياسي (هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني)، كما اختار المكتب السياسي اللجنة الدائمة الجديدة بقيادة شي جين بينغ.

ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحرّ التهاني للرئيس الصيني، وقال في بيان صدر عن الكرملين: «سأكون سعيداً بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتَينا»، متمنياً للرئيس الصيني نجاحات جديدة والصحة والازدهار.

كذلك، وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «أحرّ التهاني» للرئيس الصيني، قائلاً: «سنصنع معاً مستقبلاً أروع للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، من أجل تلبية متطلبات العصر»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

شي جين بينغ:

• «الصين حققت تنمية اقتصادية سريعة، واستقراراً اجتماعياً بعيد الأمد».