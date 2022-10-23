بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى عام 2024، لكنه أكد أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة «ام إس إن بي سي»، قال الرئيس الديمقراطي: «لم أتخذ القرار رسمياً بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار». وعندما سُئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجدداً، أشار بايدن إلى أنها تؤيد الفكرة.

وسيحتفل بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر المقبل، وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها.

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليدياً لأي رئيس في المنصب.

وتوقع بايدن حدوث تحول لصالح الديمقراطيين في نهاية حملة انتخابات التجديد النصفي، وذلك بفضل تحسن الوضع الاقتصادي.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدموا (الجمهوريون)، وتقدمنا نحن، وتباينت استطلاعات الرأي كثيراً، أعتقد أننا سنرى تحولاً آخر لصالحنا في الأيام الأخيرة».