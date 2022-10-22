وزير الدفاع البريطاني: لن أترشح.. وأميل لدعم جونسون

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، إنه لن يخوض السباق على خلافة ليز تراس، في منصب رئيس للوزراء، وإنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق.

وقال والاس للصحافيين «أشعر بأن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس، بكوني وزيراً للدفاع.. إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة».

ويتصدر بوريس جونسون، الذي خلفته تراس، ووزير ماليته السابق ريشي سوناك، المرشحين المحتملين، على الرغم من عدم إعلان أي منهما الترشح حتى الآن.

وحين سئل عمن سيؤيد، قال والاس «في الوقت الحالي، أميل نحو جونسون».

وقال والاس إن القضايا الرئيسة التي تحسم دعمه للمرشح تتمثل في الالتزام بالأمن القومي والاقتصادي، واحترام التفويض الذي فاز به الحزب في الانتخابات الوطنية عام 2019 بقيادة جونسون، والقدرة على توحيد الحزب. وأضاف «هذا سيكون ثالث رئيس محتمل لوزرائنا منذ الانتخابات العامة.. وهذا يعني أنه يتعين علينا التفكير في مسألة الشرعية التي سيسأل الجمهور أنفسهم عنها، وكذلك بشأن القادر على الفوز في الانتخابات المقبلة».

وحين سئل والاس عن سوناك، قال وزير الدفاع إنه سيحرص على سماع ما سيقوله بشأن الالتزامات بالدفاع والأمن.