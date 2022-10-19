رئيس ألمانيا يؤجل زيارة لأوكرانيا قبل موعدها بوقت قصير "لدواعٍ أمنية"

قرر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إرجاء زيارة كان يعتزم القيام بها لأوكرانيا غدا الخميس.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن دواعي أمنية كانت هي العامل الحاسم وراء تأجيل الزيارة.

وكان شتاينماير يعتزم التوجه إلى أوكرانيا الخميس، ولقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف.

يذكر أن روسيا تقوم منذ أيام بقصف أوكرانيا وكذلك العاصمة كييف باستخدام طائرات مسيرة.

وبحسب معلومات "د.ب.أ"، من المنتظر قريبا تعويض هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

كانت مجلة "شتيرن" وصحيفة "بيلد" تحدثتا عن تأجيل الزيارة.