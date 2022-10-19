انهيار قاعة محاضرات جامعية بجزيرة إيطالية

قال رجال إطفاء مساء أمس، إن قاعة محاضرات جامعية انهارت في مدينة كالياري بجزيرة سردينيا الإيطالية.

ووفقا لإدارة الإطفاء، وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش) أمس.

وقال رجال الإطفاء إنهم بحثوا تحت الأنقاض عن ضحايا محتملين. وبعد إجراء فحص أولي لا يعتقد أن أي شخص كان في المبنى عندما انهار. وأكد رجال الإطفاء أن قاعة المحاضرات كانت مغلقة وقت الانهيار.

وذكرت وكالة "أنسا" للأنباء أنه تمت الاستعانة بكلاب مدربة ومُسيّرات للتأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض.