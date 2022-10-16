الإمارات تعزّي تركيا في ضحايا انفجار المنجم

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس، العثور على جثة آخر عامل كان مفقوداً بعد الانفجار الذي وقع في منجم أماسرا للفحم في شمال غرب تركيا، ليرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 41 قتيلاً.

وقال أردوغان من الموقع: «أعطينا الأولوية للعثور على عمال المناجم في الدهاليز، وصلنا إلى الأخير فيهم وتوفي ليرتفع عدد القتلى إلى 41»، فيما أصيب 28 عاملاً جراء الانفجار الذي وقع مساء أول من أمس.