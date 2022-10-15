مقتل 11 وإصابة 15 في هجوم على معسكر تدريب عسكري في روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية إن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في معسكر تدريب بجنوب روسيا اليوم السبت عندما فتح مهاجمان النار على مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يرغبون في القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن المهاجمين الاثنين لقيا حتفهما بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت إنهما من مواطني جمهورية سوفيتية سابقة دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.