خطاب للملك سلمان غدا يتناول السياستين الداخلية والخارجية

يتناول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السياستين الداخلية والخارجية في خطاب عبر الاتصال المرئي خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى غدا الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم السبت عن رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله إنَّ "الخطاب الملكي السنوي وما يحمله من مضامين ورسائل مهمة، تُجدِّدُ المسيرة الشورية وتعزِّزُ مِنهاج عمل المجلس في مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته".

وأضاف أنَّ"المجلس يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، ممّا يؤكد ثقة القيادة في مجلس الشورى ودوره كشريك في صناعة القرار، بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سَنِّ الأنظمة والتشريعات".