تراس تقيل كوارتنغ وتعيّن جيريمي هانت وزيراً للمال

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، الوسطي جيريمي هانت، وهو مرشّح سابق لرئاسة الحزب المحافظ، وزيراً جديداً للمال بدلاً من كواسي كوارتنغ الذي أقالته.

وأعلنت رئاسة الحكومة تعيين هانت قبل وقت قصير من موعد عقد تراس مؤتمرها الصحافي.

وكان كوارتنغ قد أعلن أن رئيسة الوزراء أقالته من منصبه، بعدما أحدثت خطتهما الاقتصادية المثيرة للجدل اضطرابات في الأسواق.

وجاء في رسالة وجهها كوارتنغ إلى تراس ونشرت على حسابه في «تويتر»، «طلبت مني التنحي عن منصب وزير المال، وقبلت».