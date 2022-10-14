روسيا تعتزم السماح للشاحنات بعبور جسر شبه جزيرة القرم

أعلنت روسيا إنه سيتم السماح بعبور الشاحنات الجسر الواصل إلى شبه جزيرة القرم يوم غد السبت، بعد أسبوع من تعرضه لأضرار بالغة في انفجار.

غير أن مسؤولين روس سيفحصون الشاحنات المحملة قبل أن تتمكن من الوصول إلى مبنى الجسر المهم استراتيجيا بالنسبة لجهود موسكو الحربية، حسبما قال نائب رئيس الحكومة الروسية مارات خوسنولين في إحدى الفعاليات في كازان.

وتعرض الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا بالبر الرئيسي لها، لتفجير مطلع الأسبوع، وحملت موسكو كييف المسؤولية عن ذلك. وتستخدم روسيا الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا لمد قواتها بالإمدادات.

وتقول السلطات الروسية إن شاحنة محملة بمتفجرات، انفجرت واشتعلت النيران في قطار بضائع وشاحنات تسير على الجسر، ما تسبب في انفجار أدى إلى انهيار جزء من الطريق.

وبينما استؤنفت حركة القطارات والسيارات، في وقت لاحق في المساء بعد الانفجار، سيستغرق الأمر حتى يوليو من عام 2023 حتى يتم إصلاح هيكل الجسر بالكامل.