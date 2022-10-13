عون: لبنان سيبدأ في إعادة اللاجئين السوريين الأسبوع المقبل

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم، فيما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأوضح مصدر رسمي أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.

وأعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في يوليو عن خطة لإعادة نحو 15 ألف لاجئ إلى سورية شهرياً، مستنداً في ذلك إلى أن سورية أصبحت آمنة إلى حد كبير، بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تصر على أن الظروف في سورية لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً شاملاً في وقت سابق من العام الجاري عن مجموعة من الجرائم، تشمل تلك التي ارتكبها سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع.

كما تقول السلطات السورية إنها خففت الإجراءات لمن فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي كانت تدفع الشباب إلى الفرار من سورية، بما في ذلك إلى لبنان.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعلن عن التوصل إليها الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اجتمع أمس، برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، للبحث في اتفاقية ترسيم الحدود.

وفي ختام الاجتماع، صوت المجتمعون لصالح الموافقة على الصفقة، بينما امتنعت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد عن التصويت.