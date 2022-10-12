الرئيس اللبناني: بدء إعادة السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات في نهاية الأسبوع المقبل.

ويوجد حالياً أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، وقال الرئيس اللبناني: "إعادة السوريين إلى بلادهم هي قضية مهمة بالنسبة إلينا".

وتطرق عون خلال استقباله وفداً من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة نسرين الاشقر في قصر بعبدا، اليوم، إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وقال إن إنجاز الاتفاقية سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، موضحاً أن اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته.

وأضاف أن "الوضع في لبنان تراجع كثيراً، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة، بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم"، مؤكداً أن المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات.

وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين قد أعلن في يوليو الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سورية شهرياً، مستنداً في ذلك إلى أن سورية أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي ترى أن الظروف في سورية لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.