روسيا تعتقل 8 أشخاص يشتبه في مشاركتهم بتفجير جسر القرم

أعلنت الاستخبارات الروسية أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم السبت الماضي.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "هذا الهجوم الإرهابي من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وتمّ إخفاء المتفجّرات في لفائف تغليف بلاستيكية أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا".