العراق.. الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة»

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ«أزمة طال أمدها، تنذر بمزيد من عدم الاستقرار»، بعد عام من الانتخابات التشريعية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيانها أمس، إنه «يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة، الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة». ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».

ونبه بيان الأمم المتحدة إلى أن «اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت، فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك».

وأضاف أن «إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً».

وأعرب الإطار التنسيقي، أمس، عن تأييده دعوة الأمم المتحدة في بيان، وعن «استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية، من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي».

• الإطار التنسيقي يعرب عن تأييده دعوة الأمم المتحدة، واستعداده للحوار والتفاهم.