بايدن يندد بالهجمات الصاروخية على أوكرانيا

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، بالهجمات الصاروخية الروسية في أوكرانيا، وقال في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية اليوم في أنحاء أوكرانيا، بما فيها الهجمات على كييف. قتلت هذه الهجمات وأصابت مدنيين ودمرت أهدافاً بلا أي غرض عسكري".

وأضاف بايدن: "تعزز هذه الهجمات التزامنا بالوقوف مع شعب أوكرانيا مهما طال الوقت".

وتابع: "مع حلفائنا وشركائنا سنواصل فرض العقوبات على روسيا، وسنقدم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية".