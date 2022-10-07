زيلينسكي: أوكرانيا حررت 2434 كيلومترا مربعاً في الهجوم الحالي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية حررت في أحدث هجوم لها 2434 كيلومترا مربعا و96 منطقة سكنية إجمالا في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي أيضاً إن قوات كييف استعادت خلال الأسبوع الماضي وحده 776 كيلومتراً مربعاً و29 منطقة سكنية في الشرق. وأضاف أنه تمت استعادة أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب أمس الخميس.