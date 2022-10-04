قديروف يرسل 3 من أبنائه للقتال

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أمس، أن ثلاثة من أبنائه المراهقين سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا.

وقال قديروف على «تليغرام» إن أبناءه أحمد وإيلي وآدم الذين تبلغ أعمارهم على التوالي 16 و15 و14 عاماً، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ «فترة طويلة» لتعلم كيفية استخدام «مختلف أنواع الأسلحة».

وأضاف: «لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات». وكتب في منشور آخر أمس: «لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسة للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يُرد السلام فليستعد للحرب».