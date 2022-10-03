4 أشخاص يقتحمون مصرفاً في لبنان لاسترداد وديعتهم

اقتحم أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، مصرفا لبنانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت من أجل استعادة أموالهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن أربعة أشخاص اقتحموا بنك "لبنان والمهجر" (بلوم بنك) فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم (11 ألف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش، وأشارت إلى انتشار عناصر الجيش في المنطقة.

يذكر أن ظاهرة اقتحام المصارف اللبنانية من قبل عدد من المودعين تكررت خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قام مودعون باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم وحصلوا على قسم منها.