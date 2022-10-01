«منظمة الصحة» تعلن تزايد إصابات الكوليرا ووفياتها على مستوى العالم

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس، إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني ويلات الفقر والصراع، مع تسجيل تفشي المرض في 26 دولة، وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات.

وفي الأعوام العادية، كان ظهور الإصابات بالمرض الذي ينتقل عبر تناول طعام أو ماء ملوثين، ويمكن أن يسبب الإسهال الحاد، يقتصر على أقل من 20 دولة.

وقال فيليب باربوزا، رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحافية في جنيف، «بعد أعوام من انخفاض الأعداد، نشهد تزايداً مقلقاً جداً لتفشي الكوليرا على مستوى العالم خلال عام حتى الآن».

وأضاف أن متوسط معدل الوفيات حتى الآن من هذا العام، ارتفع إلى ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالمتوسط في خمس سنوات، وبلغ حالياً 3% في إفريقيا.

ومع أن معظم من يصابون بالكوليرا يعانون أعراضاً خفيفة، أو لا يعانون أي أعراض، فإن المرض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يتم علاجه.

وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصاً بالفعل في سورية، بسبب تفشي الكوليرا، ما يشكل خطراً على جبهات الحرب المستمرة منذ 11 عاماً في البلاد، ويثير مخاوف في مخيمات النازحين المكتظة.

كما عبر باربوزا عن قلقه إزاء تفشي المرض في القرن الإفريقي ومناطق في آسيا، من بينها باكستان، حيث غمرت المياه بعض المناطق.

وقال إنه ليس هناك سوى ملايين قليلة من جرعات اللقاحات متاحة للاستخدام قبل نهاية هذا العام، مشيراً إلى مشكلات من بينها قلة الشركات المصنعة.