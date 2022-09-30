بايدن: بوتين لن "يُرهب" واشنطن وحلفاءها

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن "يُرهب" الولايات المتحدة وحلفاءها، منّبهًا إلى أن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن "كل شبر" من أراضيه.

وقال بايدن في مداخلة في البيت الأبيض "اميركا وحلفاؤها لن يتعرضوا للترهيب، (بوتين) لن يُخيفنا". ثمّ توجّه إلى الرئيس الروسي قائلًا "إن أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو سيد بوتين، لا تسئ فهم ما أقوله، كلّ شبر".

وكان الرئيس الأميركي يتحدث بعيد توقيع بوتين رسميا قرارا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، ثم وعده بتحقيق "النصر" من الساحة الحمراء في موسكو.

ووصف بايدن حفل الجمعة في الكرملين بأنه "مبتذل" وكان هدفه إظهار قوة بوتين لكنه أثبت في الحقيقة "أنه يواجه وضعاً صعباً".

وإذ تطرق الى مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، وعد بايدن بـ"مواصلة تقديم المعدات العسكرية" الى هذا البلد "ليتمكن من الدفاع عن نفسه".

كذلك، وعد بإرسال كل ما يلزم من معدات إلى موقع الانفجارات التي تعرض لها خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 "لتحديد ما حصل فعلياً" بعدما وصف ما حصل بأنه "عمل تخريبي متعمد".

وقال "سنعمل مع حلفائنا لكشف كل ما حصل. لقد بدأت بمساعدة حلفائنا في تعزيز حماية هذه البنى التحتية الحيوية".