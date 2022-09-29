كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتخطى 616.6 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 616.6 مليون إصابة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 616 مليونا و627 ألفا و611.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و542 ألفا وحالة وفاة واحدة.

كما زاد تخطى عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 12.7مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.